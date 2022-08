Roma, 24 ago. (LaPresse) – “La delibera odierna dell’Agcom non vieta confronti a due, ma format che prevedano un unico dibattito e le relative comunicazioni al pubblico. L’Agcom riconosce che l’attuale sistema elettorale misto, proporzionale e maggioritario, non prevede necessariamente un confronto tra i capi delle coalizioni e attribuisce alla responsabilità editoriale l’autonomia nella determinazione dei format”. Così Antonio Nicita, candidato al Senato per il Partito democratico e già commissario Agcom.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata