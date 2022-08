Roma, 24 ago. (LaPresse) – “Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al ‘Meeting per l’amicizia tra i popoli’ che si svolge alla Fiera di Rimini. “Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste e anti euro l’Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola.”, ha concluso.

