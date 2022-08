Milano, 23 ago. (LaPresse) – “Il vaccino Jynneos (MVABN) può essere somministrato anche per via intradermica (ID), sulla superficie interna (volare) dell’avambraccio, al dosaggio di 0,1 mL, da personale sanitario esperto in tale modalità di somministrazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata