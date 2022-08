Washington (Usa), 23 ago. (LaPresse) – La perquisizione dell’Fbi nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago “è motivata politicamente allo scopo di bloccare le sue potenziali ambizioni presidenziali nel 2024 e le prospettive elettorali di altri candidati repubblicani per le gare congressuali di medio termine di novembre”. Lo riferiscono i legali dell’ex presidente nell’ambito dell’azione legale avviata contro il Dipartimento di Giustizia. “Il presidente Trump è il chiaro favorito nelle primarie presidenziali repubblicane del 2024 e nelle elezioni generali del 2024, se decidesse di candidarsi”, aggiungono. “Le forze dell’ordine sono uno scudo che protegge gli americani. Non possono essere usate come arma per scopi politici”. La “mossa incredibilmente aggressiva” su Mar-a-Lago da parte di circa due dozzine di agenti dell’Fbi è avvenuta “senza comprendere l’angoscia che avrebbe causato alla maggior parte degli americani”, proseguono gli avvocati di Trump.

