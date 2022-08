Milano, 23 ago. (LaPresse) – “L’evoluzione e gli impatti della prolungata siccità nell’Ue confermano la situazione preoccupante di luglio 2022: il 47% dell’Ue è ancora in condizioni di allerta, il che significa che le precipitazioni sono state inferiori al solito e l’umidità del suolo è carente, e il 17% dell’Ue è in allerta, il che significa che anche la vegetazione e le colture mostrano gli effetti negativi della siccità”. È quanto riferisce il rapporto mensile della Commissione Ue ‘Siccità in Europa’ di agosto 2022. “Complessivamente, il 64% dell’Europa è allarme, il che contribuisce anche a diffondere ampiamente le aree di pericolo di incendio in tutta l’Ue”, si legge nel report realizzato dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione, che costituisce un aggiornamento della valutazione della situazione di siccità in Europa sulla base dei dati e delle analisi del Osservatorio sulla siccità.

