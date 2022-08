Milano, 23 ago. (LaPresse) – “Qualche giorno fa una signora ucraina a Piacenza è stata violentata da un richiedente asilo. Diversi quotidiani hanno pubblicato il video oscurato. Io riprendo il video per esprimere solidarietà, per condannare l’aguzzino e per chiedere giustizia. Apriti cielo, come se io non avessi rispetto per la vittima. Io sono una donna, nessuno può pensare che io non sia molto attenta in queste materie. Secondo me, poteva accendere i riflettori su una scena molto sentita. È partita un’indagine ma temo solo a danno della sottoscritta, come se io fossi stata la fonte della notizia”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aprendo la campagna elettorale ad Ancona. “I giornalisti mi hanno chiesto: non vuole chiedere scusa? Perché fate la domanda a me e perché qualcuno non ci spiega come è uscito il video? La sinistra – ha aggiunto – dice che è una vergogna. Eppure, il video dell’omicidio di Alika a Civitanova Marche è stato pubblicato senza essere oscurato dalla sinistra. È un po’ spaventoso quando ti rendi conto che in questa nazione non tutti hanno lo stesso trattamento. Se la stessa cosa la fa uno della sinistra va bene, se la stessa cosa la fa uno di destra rischia la galera. È egemonia di potere di una sinistra terrorizzata”.

