Milano, 23 ago. (LaPresse) – “Non sarà facile ma io non ho paura. Sono disposta a combattere questa battaglia. Io sono pronta. Voi siete pronti? C’è gente che ha paura di una forza politica che non ha paura, che non si fa ricattare e che non guarda in faccia a nessuno”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aprendo la campagna elettorale ad Ancona. “Non faccio la politica con odio, non odio nessuno. Sono gli altri che odiano. Se sai chi sei, non hai bisogno di odiare. La mia personale battaglia – ha aggiunto – è di liberare questa nazione da un sistema di potere che l’ha tenuta sotto scacco. Il 25 settembre dipenderà dagli italiani”.

