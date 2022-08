Roma, 22 ago. (LaPresse) – “Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell’impegno sociale, culturale, civile. Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita, Maurizio Casasco, Presidente della Confederazione della Piccola e Media industria, perché le ragioni dell’impresa e del lavoro sono le nostre ragioni, Valentina Vezzali, indimenticabile campionessa olimpica ma anche apprezzatissimo sottosegretario allo Sport del governo in carica”. Lo scrive in una nota il leader di Fi, Silvio Berlusconi.

