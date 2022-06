Roma, 17 giu. (LaPresse) – La Fifa ha reso noto le sedi del mondiale di calcio del 2026 che si giocherà in Nordamerica. Due saranno in Canada (Toronto e Vancouver), tre in Messico (Guadalajara, Città del Messico e Monterrey), le restanti undici negli Stati Uniti (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle), Quello del 2026 sarà il primo mondiale a 48 squadre.

