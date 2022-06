Milano, 16 giu. (LaPresse) – “Ringraziamo Tosi e Forza Italia per l’apertura ufficiale all’apparentamento, così come il presidente Silvio Berlusconi che nelle scorse settimane aveva già dichiarato che il suo partito al ballottaggio avrebbe appoggiato chi nell’alveo del centrodestra avrebbe preso più voti, ma la nostra è una scelta di coerenza, senz’altro coraggiosa, però rispettosa dell’elettorato, e per noi quest’aspetto viene prima di ogni altra cosa”. Così in una nota Federico Sboarina, candidato del centrodestra a Verona in corsa per il ballottaggio con Damiano Tommasi (centrosinistra).

