Washington (Usa), 16 giu. (LaPresse/AP) – Una recessione “non è inevitabile”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un’intervista all’Associated Press. “Siamo in una posizione più forte di qualsiasi nazione al mondo per superare questa inflazione”, ha aggiunto. Biden ha aggiunto di vedere ragioni di ottimismo con il tasso di disoccupazione del 3,6% e la relativa forza dell’America nel mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata