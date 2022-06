Roma, 16 giu. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato l’invito del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il cui Paese detiene la presidenza di turno del G7, a partecipare al prossimo vertice dei leader del gruppo. “Grazie Zelensky per aver accettato il mio invito a partecipare al summit G7. Grazie per l’accoglienza a Kiev e per l’approfondita conversazione. Noi europei siamo fermamente al vostro fianco”, ha scritto Scholz su Twitter.

