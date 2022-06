Roma, 16 giu. (LaPresse) – Il Regno Unito ha annunciato una nuova ondata di sanzioni contro personalità russe per il “trattamento barbaro dei bambini” in Ucraina. Le misure includono sanzioni alla commissaria russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova per il suo presunto coinvolgimento nel trasferimento forzato e nell’adozione di bambini ucraini. Ne dà notizia il Foreign Office britannico in una nota. Lvova-Belova è stata accusata di aver permesso a 2.000 bambini vulnerabili di essere violentemente prelevati dalle regioni di Luhansk e Donetsk e di aver orchestrato una nuova politica per facilitare le loro adozioni forzate in Russia.

