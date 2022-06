Torino, 16 giu. (LaPresse) – “La società ha bisogno di rimettersi in salute”. Così Elon Musk in un incontro con i dipendenti di Twitter rispondendo a una domanda sui possibili licenziamenti nella compagnia. “Dipende. La società ha bisogno di rimettersi in salute”, la sua risposta secondo una fonte citata da Cnb. “In questo momento i costi superano i ricavi”, aggiunge. “Chiunque contribuisca in modo significativo non ha nulla di cui preoccuparsi”, continua. Il miliardario e ceo di Tesla ha offerto 44 miliardi di dollari per acquistare la piattaforma di social media. Musk ha raggiunto un accordo per acquisire Twitter ad aprile, ma da allora si è scontrato ripetutamente con la società per il numero di bot, o account falsi, che esistono sulla piattaforma dei social media. Musk ha detto che avrebbe sospeso l’accordo il 13 maggio, spiegando che aveva bisogno di più dati dalla società su quegli account bot.

