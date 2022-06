Roma, 16 giu. (LaPresse) – Il volontariato “è una scelta personale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura degli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile 2022. “Poi possono seguire, come in questo caso, alcune forme che conferiscono aspetti istituzionalizzati per consolidare e rendere più efficace l’azione sui territori”, aggiunge. “Ma l’anima, l’essenza, la motivazione di questa realtà è la personale scelta autonoma delle singole persone”.

