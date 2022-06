Roma, 16 giu. (LaPresse) – “Mentre le quotazioni dei futures avevano continuato a scontare prezzi in discesa di petrolio e gas sino alla fine dello scorso anno, il conflitto ha lasciato i prezzi – non solo quelli correnti, ma anche quelli attesi – su valori molto elevati. Le ripercussioni dei rincari dell’energia sull’inflazione, che erano quindi da valutare come temporanee per le attese diffuse di effetti base che sarebbero presto divenuti negativi, sono invece divenute più persistenti”.Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco intervenendo nell’ambito di ‘Analysis: Forum Istituzionale’a Milano.

