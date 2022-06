Roma, 16 giu. (LaPresse) – I presunti incidenti sarebbero avvenuti a Londra tra il marzo 2005 e l’agosto 2008 e uno nell’Inghilterra occidentale nell’aprile 2013. Le presunte vittime hanno ora tra i 30 ei 40 anni. Fotografi e telecamere hanno assediato Spacey, 62 anni, quando è arrivato in tribunale per l’udienza preliminare. In una dichiarazione rilasciata il mese scorso, Spacey ha affermato che sarebbe andato in tribunale per affrontare le accuse ed si sentiva fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza. Spacey è stato interrogato dalla polizia britannica nel 2019 in merito alle affermazioni di diversi uomini di averli aggrediti. Il due volte vincitore dell’Oscar ha diretto il teatro Old Vic di Londra tra il 2004 e il 2015. Spacey ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per il film del 1995 ‘I soliti sospetti’ e un Oscar come attore protagonista per il film del 1999 ‘American Beauty’. La sua celebre carriera si è interrotta bruscamente nel 2017, quando l’attore Anthony Rapp ha accusato la star di averlo aggredito a una festa negli anni 80, quando Rapp era adolescente. Spacey nega le accuse.

