Kiev, 16 giu. (LaPresse) – “I motivi dei tagli delle forniture di gas, ci viene detto che sono tecnici, legati a pezzi per la manutenzione che non arrivano a causa delle sanzioni, ma noi, come la Germania, riteniamo che siano bugie: in realtà c’è un uso politico del gas, così come del grano”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di un punto stampa a Kiev.

