Milano, 16 giu. (LaPresse) – Kit e farmaco necessari per il suicidio assistito sono stati consegnati a ‘Mario’ (nome di fantasia) 44enne marchigiano, tetraplegico dopo un incidente stradale, il primo che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia. È quanto fa sapere l’Associazione Coscioni che, nei giorni scorsi, aveva promosso una raccolta fondi per aiutare il 44enne marchigiano nel reperimento della strumentazione, del costo di circa 5000 euro, raccolti grazie a una straordinaria mobilitazione in poche ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata