Maranello (Modena), 16 giu. (LaPresse) – “Rispetteremo sempre le norme e i regolamenti, ma sull’autonomia ci fermeremo chiaramente a L2/L2+. Le Ferrari avranno molti sensori e potenti processori per migliorare l’esperienza di guida, ma non saranno utilizzati per creare una Ferrari autonoma”. Lo ha dichiarato l’ad di Ferrari, Benedetto Vigna, durante la presentazione del piano strategico al 2026 nel corso del Capital markets day.

