Maranello (Modena), 16 giu. (LaPresse) – “Tutto ciò che faremo sarà sempre incentrato sull’essere Ferrari, nel nostro modo distintivo. Grazie alle opportunità rappresentate dall’elettrificazione e dall’elettronica, è ciò che ci consentirà di realizzare auto ancora più uniche”. Così John Elkann, presidente di Ferrari, in apertura del Capital Markets Day in corso a Maranello, nell’anno in cui la società compie 75 anni.

