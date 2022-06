Washington (Usa), 16 giu. (LaPresse) – Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sarà il 14 luglio negli Stati Uniti. Lo riferisce Enrico Borghi, membro del Copasir, anticipando che la visita “sarà propedeutica ad annunci di un ulteriore impegno italiano nel rafforzamento del Partenariato” in ambito di difesa. Dagli incontri istituzionali avuti nel corso della missione in Usa del Copasir, riferisce ancora Borghi, “si conferma un rapporto molto forte con l’Italia” e una “valutazione positiva dell’azione del’Italia, del governo e del Parlamento nel loro insieme”. Borghi, nella conferenza stampa a conclusione della missione, ricorda che tra pochi giorni in Parlamento approderà il decreto missioni, che “rimodulerà la nostra presenza in ambito Nato, alla luce della crisi ucraina”.

