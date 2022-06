Milano, 16 giu. (LaPresse) – Lo stato di emergenza per la siccità “lo chiederemo sicuramente”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a Milano. “Ma mi sembra che ci sia stata già una richiesta di qualche parlamentare della Lombardia. Penso che sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente”, perché la situazione “è drammatica per la Lombardia, per il Piemonte, per l’Emilia-Romagna, per un bacino diverso ma anche per il Veneto”, ha aggiunto.

