Kiev, 16 giu. (LaPresse) – “Non commento i provvedimenti e le decisioni della Bce, ho passato 8 anni a difendere l’autonomia delle politiche monetaia dalle interferenze dei politici, non cambio idea ora”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di un punto stampa a Kiev. “Detto questo – ha aggiunto – l’inflazione c’è, in alcuni paesi 20%, o 12 o 15. Quindi una reazione in termini di aumento dei tassi d’interesse è inevitabile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata