Milano, 16 giu. (LaPresse) – “Un mese al via! Campionati mondiali di atletica, sto arrivando…e voglio tutto!”. Così, in un post su Instagram, l’azzurro Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, conferma la guarigione dall’infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dalle piste e la sua partecipazione ai Mondiali di atletica leggera, in programma negli Usa tra un mese. Sono però ancora da definire le eventuali gare di avvicinamento al Mondiale.

