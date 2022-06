Washington (Usa), 15 giu. (LaPresse) – In Arabia Saudita il presidente Joe Biden avrà un “incontro bilaterale” con re Salman e con il suo “leadership team” e di quel team fa parte anche il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo ha sottolineato John Kirby, coordinatore per Comunicazione strategica del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca. Quindi ha aggiunto, anche bin Salman, che è ministro della Difesa, “sarà in quella stanza durante gli incontri”.

