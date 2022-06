Udine, 15 giu. (LaPresse) – Femminicidio nella notte a Codroipo (Udine). Una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito 44enne, che successivamente avrebbe chiamato il 118 per poi allontanarsi. Rintracciato dai carabinieri, è in stato di fermo. Nella villetta in cui è avvenuto l’omicidio c’erano anche i due figli della coppia, affidati ai nonni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata