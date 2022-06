Washington (Usa), 15 giu. (LaPresse) – Se ci sarà un negoziato spetterà al presidente ucraino Volodymyr Zelensky deciderne i termini. Lo ha detto John Kirby, coordinatore per Comunicazione strategica del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, in un briefing alla stampa. Zelensky è un leader sovrano ed è la sovranità dell’Ucraina che è “a rischio”, ha aggiunto Kirby.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata