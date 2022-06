Washington (Usa), 15 giu. (LaPresse) – La Casa Bianca “non può confermare” le notizie di stampa che hanno riferito della cattura di due combattenti statunitensi in Ucraina da parte delle forze russe. Lo ha detto John Kirby, coordinatore per Comunicazione strategica del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, aggiungendo che se la notizia dovesse essere confermata “faremo tutto il possibile per riportarli a casa sani e salvi”. Kirby, ex portavoce del Pentagono, ha quindi detto che l’Amministrazione Usa “scoraggia” i cittadini americani dal recarsi a combattere in Ucraina, che è una “zona di guerra”. Ci sono “altri modi” per sostenere l’Ucraina, ha aggiunto.

