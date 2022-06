Bruxelles, 15 giu. (LaPresse) – “Rimarremo concentrati su questo per tutto il tempo necessario. E sono contento di questa domanda perché una delle cose notevoli che porto via da questa conferenza è la determinazione di tutti i ministri presenti, che hanno deciso di rimanere focalizzati, insieme e trovare modi per creare capacità aggiuntive o lavorare per espandere le capacità di difesa. Quindi la mia risposta è che rimarremo concentrati su questo impegno per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto il Segretario Usa alla Difesa, Lloyd James Austin, al termine della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina presso la sede della Nato a Bruxelles, rispondendo a chi gli chiedeva per quanto tempo gli Usa e gli alleati fossero disposti a sostenere l’Ucraina.

