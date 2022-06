Washington (Usa), 15 giu. (LaPresse) – Gli Stati Uniti ribadiscono la richiesta di liberazione “immediata e senza condizioni” di Alexei Navalny. Lo ha detto John Kirby, coordinatore per la Comunicazione strategica del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca. L’oppositore russo è stato recentemente trasferito dal carcere in cui era detenuto in un nuovo istituto. Analoga richiesta alle autorità russe era stata ieri reiterata dal dipartimento di Stato.

