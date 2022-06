Milano, 15 giu. (LaPresse) – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza i carabinieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo 24 arresti legati all’omicidio di un 21enne il 29 settembre 2021, in un accoltellamento nel corso di una rissa a Passano con Bornago. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nei confronti di cinque minori (per due di loro custodia in carcere, due collocamento in comunità e uno dell’obbligo di permanenza in casa) e 19 maggiorenni (per sette custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari). Sono sospettati di essere responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. La rissa aveva coinvolto due bande di giovani, provenienti da Vimercate (MB) e Pessano con Bornago (MI), in relazione a una disputa legata alla cessione di una partita di sostanza stupefacente.

