Roma, 15 giu. (LaPresse) – Le esportazioni di Gazprom verso i paesi non CSI ammontano a 65,6 miliardi di metri cubi, il 28,9% (26,7 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rende noto la società. Gazprom fornisce gas secondo gli ordini confermati.Le consegne della società dal sistema di trasporto del gas al mercato interno sono al livello dell’anno precedente.Le esportazioni di gas verso la Cina stanno crescendo attraverso il gasdotto Power of Siberia nell’ambito di un contratto bilaterale a lungo termine tra Gazprom e CNPC.

