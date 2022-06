Milano, 15 giu. (LaPresse) – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietĂ dell’uso delle mascherine per gli esami di stato.

