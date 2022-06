Catania, 15 giu. (LaPresse) – “Martina non è una donna fredda e calcolatrice, ma una donna che sta prendendo consapevolezza del fatto. È sconvolta. Le ripercussioni saranno gravi”. Così, parlando con alcuni giornalisti al Palazzo di Giustizia di Catania, Gabriele Celesti, il legale di Michela Patti, la donna accusata dell’omicidio della figlia Elena, di 4 anni, avvenuto a Mascalucia, in provincia di Catania. Nello specifico la Patti è accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Avrebbe infatti prima ucciso la bambina in casa, con un coltello da cucina, poi ne avrebbe sotterrato il corpo in un terreno incolto.

