Roma, 15 giu. (LaPresse) – Due fratelli pescatori brasiliani hanno ammesso di aver ucciso il giornalista britannico Dom Phillips e il difensore dei diritti indigeni brasiliano Bruno Araújo Pereira nella foresta amazzonica in Brasile. Lo riporta Sky News citando i media locali. I due erano scomparsi più di una settimana fa in un remoto tratto del fiume Itaquai. La polizia ha affermato che i sospetti avrebbero smembrato i corpi, dato loro fuoco e poi li avrebbero gettati in un fosso. Phillips, 51 anni, e Pereira, 41 anni, erano stati visti l’ultima volta il 5 giugno vicino all’ingresso del territorio indigeno della valle di Javari, che confina con Perù e Colombia. I due fratelli, Amarildo e Oseney da Costa de Oliveira sono detenuti presso la stazione di polizia di Atalaia do Norte, la città più vicina. Secondo la famiglia la loro confessione sarebbe stata estorta dai militari con la tortura. La motivazione del duplice omicidio – spiegano gli inquirenti – sarebbe legata al perenne scontro fra pescatori illegali e attivisti che agiscono in difesa del territorio indigeno.

