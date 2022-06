Roma, 15 giu. (LaPresse) – Nella riunione straordinaria del Consiglio direttivo della Bce tenutasi stamattina è stato deciso di applicare flessibilità nei reinvestimenti dei rimborsi in scadenza del programma Pepp. E’ quanto si legge in una nota dell’Eurotower. Questo, viene spiegato, è “al fine di preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, condizione preliminare affinché la BCE sia in grado di realizzare il suo mandato di stabilità dei prezzi”.

