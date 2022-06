Milano, 14 giu. (LaPresse) – “È stato un dibattito che abbiamo gestito in modo razionale, abbiamo ridotto l’esposizione nei confronti della Russia. Abbiamo tenuto una posizione chiara fin dall’inizio. Dare il business in dotazione, depennarlo o svalutarlo non è assolutamente corretto, né in linea con le sanzioni. Sarebbe donare per nulla un business miliardario a qualcuno che invece ha posto un veto. Non sarebbe coerente con la nostra linea di pensiero”. Lo ha dichiarato Andrea Orcel, ad di Unicredit, intervenendo a ‘Young Factor, un dialogo tra giovani, economia e finanza’, organizzato dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e da Intesa Sanpaolo e in corso fino al 16 giugno a palazzo Mezzanotte a Milano.

