Milano, 14 giu. (LaPresse) – La Corte di Cassazione ha dato ragione ad Adriano Pezzano, un cittadino milanese che aveva chiesto a Google Italy di deindicizzare le “tracce digitali” relative ad un messaggio diffuso da un collega di lavoro su internet nel quale veniva accusato di essere “parente di un appartenente ad associazione di tipo mafioso ed autore di reati”. La “notizia era stata ampiamente propalata attraverso la rete internet e il “collega, peraltro, su denunzia del Pezzano, era stato rinviato a giudizio e condannato per diffamazione dal Tribunale di Lecco, con sentenza del 2017, divenuta definitiva”. Pezzano, tramite i suoi legali, a quel punto aveva chiesto a Google la cancellazione delle tracce digitali del post, in modo tale che inserendo il suo nome sul motore di ricerca non comparisse più il testo che lo collegava falsamente alla criminalità organizzata, ma la sua istanza era “rimasta senza esito”. A quel punto Pezzano ha fatto causa a Google e il Tribunale di Milano con una sentenza del 24 gennaio 2020 gli ha dato ragione e ha stabilito la deindicizzazione di tutti i contenuti ritenuti lesivi e ha disposto un risarcimento di 25mila euro per i danni morali subiti per la “perdurante” diffusione di dati negativi sul suo conto, “tenuto conto della diffida dell’interessato dopo sei anni dalla iniziale immissione in rete delle notizie diffamatorie”. Decisione contro la quale Google ha proposto ricorso in Cassazione, che è stato rigettato. Il colosso del web adesso dovrà anche pagare 10mila euro di spese legali a Pezzano, oltre al risarcimento già stabilito dal Tribunale di Milano.

