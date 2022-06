Bruxelles, 14 giu. (LaPresse) – “Finché il processo tedesco è bloccato, non ci sono implicazioni pratiche” dalla mancata ratifica della riforma del Mes da parte dell’Italia. “Siamo stati molto chiari sul fatto che ci aspettiamo che l’Italia proceda con la ratifica opportunamente, dato il suo impegno politico in tal senso. E in quell’impegno non c’era alcun collegamento con i progressi sull’Unione bancaria. Quindi, non mi aspetto che questo sia un ostacolo”. Così un alto funzionario Ue in vista della riunione dell’Eurogruppo di giovedì a Lussemburgo. “Non c’è assolutamente nulla che possiamo fare per accelerare i procedimenti giudiziari in Corte Costituzionale, quindi dobbiamo solo aspettare e confidare che quando quei procedimenti saranno completati, anche l’Italia avrà ratificato la sua riforma”, ha concluso.

