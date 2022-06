Roma, 14 giu. (LaPresse) – “Si apre ora la stagione che ci condurrà alle elezioni politiche del 2023. Da qui ad allora Forza Italia continuerà a sostenere lealmente e coerentemente il governo Draghi, che deve essere posto in condizione di completare il suo lavoro in un momento così difficile sul piano internazionale”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata