Roma, 14 giu. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i nostri avversari, la crisi irreversibile del Movimento Cinque Stelle rende la coalizione di sinistra non competitiva in vista delle elezioni politiche del 2023”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative. “La scomparsa dei Cinque Stelle – prosegue il Cav – ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta altrettanto forte, ma più seria, alla crisi di credibilità della politica. Forza Italia del resto è nata proprio per questo, per rinnovare profondamente la politica, con professionalità e senso di responsabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata