Milano, 14 giu. (LaPresse) – Desertificazione e degrado del suolo avanzano in tutto il Pianeta: nel mondo circa mezzo miliardo di persone vivono in aree di grave deterioramento. Un fenomeno che colpisce anche l’Europa. In Italia segni di degrado sono evidenti in circa il 28% del territorio, principalmente nelle regioni meridionali, dove le condizioni meteoclimatiche contribuiscono fortemente all’aumento del degrado e quindi alla vulnerabilità alla desertificazione. Lo evidenzia l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in vista della Giornata Mondiale per la lotta a desertificazione e siccità del 17 giugno. Tra le cause del degrado la perdita di qualità degli habitat, l’erosione del suolo, la frammentazione del territorio, la densità delle coperture artificiali. Significativi i peggioramenti anche in aree del nord, come in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna.

