Catania, 14 giu. (LaPresse) – “Io non li conoscevo. A quanto pare non li conosce nessuno nell’ambito dell’amministrazione comunale. Si tratta di una famiglia che proviene da un altro comune, quello di San Giovanni la Punta. Secondo l’ufficio anagrafe si erano trasferiti qui da pochi anni”. Così a LaPresse il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, parlando della famiglia della bambina di nemmeno 5 anni rapita ieri sera da tre uomini incappucciati, mentre era in macchina con la madre a Tremestieri. La bambina viveva insieme alla sua famiglia a Mascalucia.

