Catania, 14 giu. (LaPresse) – Rosaria Testa, la nonna di Elena la bambina di 4 anni trovata morta nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania, ha raccontato che fino a ieri aveva accompagnato la bambina in asilo. Ha specificato anche che, in passato, la mamma della bambina, Michela Patti, avrebbe avuto dei comportamenti violenti nei confronti della figlia. “L’ha strattonata anche ad un braccio”, ha detto la nonna.

