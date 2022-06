Milano, 14 giu. (LaPresse) – L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato ha sconfitto l’Irlanda per 4-1 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno conquistando così il pass per l’Europeo 2023 di categoria in Romania e Georgia. I gol al 20′ di Rovella su rigore, poi al 35′ Cambiaghi, all’avvio della ripresa, dopo appena 38 secondi, Pellegri e al 85′ Quagliata. Gol della bandiera per l’Irlanda di Coventry, su rigore, al 61′.

