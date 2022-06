Roma, 14 giu. (LaPresse) – “Lavoreremo per un centro-destra unito, concentrato sui temi che interessano davvero gli italiani, dal fisco alla burocrazia, dalla giustizia alla sicurezza. Gli equilibri interni e i problemi di leadership sono la meno urgente delle questioni e saranno il punto di arrivo di un percorso, non certo quello di partenza. Un percorso che ci riporterà alla guida del Paese, con il consenso della maggioranza degli italiani”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative.

