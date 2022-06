Milano, 14 giu. (LaPresse) – “Votare Damiano è sempre la scelta migliore”. Daniele De Rossi, suo compagno di squadra ai tempi della Roma, commenta così l’exploit di Damiano Tommasi al primo turno delle elezioni amministrative di Verona. “Non mi occupo di politica e non entro mai nel merito. Proprio per questo valuto gli esseri umani”, spiega a LaPresse De Rossi. “Non ho letto una sola virgola del programma elettorale di Tommi, né l’ho mai sentito parlare di politica. Ma in qualsiasi paese, sotto qualsiasi bandiera, e accanto a qualsiasi simbolo, votare un uomo come Damiano è sempre la scelta migliore”, aggiunge l’assistente del ct azzurro Roberto Mancini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata