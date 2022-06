Roma, 14 giu. (LaPresse) – “Forza Italia ha confermato di essere un grande partito nazionale, radicato e stabile. Il dato dei voti di lista, anche senza considerare le liste civiche a noi molto vicine, dimostra una crescita del peso specifico di Forza Italia sul piano generale e all’interno della coalizione”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative. “Vogliamo ringraziare tutti i nostri candidati e i nostri militanti che hanno lavorato con grande impegno, con spirito di sacrificio, con l’entusiasmo di sempre – prosegue il Cav -. Voglio anche congratularmi con i nostri sindaci e con tutti gli eletti di Forza Italia e del centro-destra. Ora hanno la grande responsabilità di onorare gli impegni presi con gli elettori per un’azione amministrativa di grandissimo livello. Sono certo che lo faranno e noi li aiuteremo in ogni modo”.

