Roma, 14 giu. (LaPresse) – Tra due settimane, in occasione dei ballottaggi, “dovremo accantonare i dissapori locali, dove ci sono stati, e lavorare tutti insieme, con lealtà e rispetto reciproci, per completare il successo della coalizione nel maggior numero di Comuni italiani. La nostra coalizione vince solo se unita: dobbiamo garantire il buon governo del centro-destra nelle nostre città e al tempo stesso dare un altro forte segnale di compattezza in vista delle elezioni politiche”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata